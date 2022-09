Annelies en Ferdo hebben het mooiste uitzicht van Hengelo: 'Hier heb je altijd wat te kijken'

met videoHENGELO - Hun vorige huis kende een tuin. Maar die missen Annelies en Ferdo Groener totaal niet in hun appartement in het Badhuis, waar ze nu wonen. Geen eigen tuin die op kan tegen hun huidige uitzicht. „We hebben de grootste ‘tuin’ van Hengelo.”

Dat uitzicht. Of je nu in de woonkamer zit of op het balkon staat. Zelfs vanuit de slaapkamer van het appartement van Annelies en Ferdo is het uitzicht fascinerend; er is altijd wel iets om naar te kijken.

Volledig scherm Annelies en Ferdo Groener op het balkon van hun appartement. © Wouter Borre

Het voormalige gemeentelijke badhuis aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo was jarenlang een bouwval. Tot frustratie van erfgoedliefhebbers. En toen was daar ineens Aard van Alsté. De Hengelose projectontwikkelaar had het plan opgevat om een appartementencomplex bovenop het badhuis te bouwen. Maar dat stuitte op bezwaar bij omwonenden.

Volledig scherm En overal dat uitzicht, de telescoop is gericht op Oldenzaal. © Wouter Borre

Die omwonenden hebben de strijd verloren. Appartementencomplex Badhuis is nu bijna klaar en alle 29 appartementen worden inmiddels bewoond. Annelies (56) en Ferdo (50) wonen op de achtste verdieping. Annelies: „Ik heb hier vroeger nog zwemles gehad. In het oude badhuis. Hoe de douches eruit zagen weet ik niet meer precies. Jongens en meisjes waren natuurlijk gescheiden. Het was een vrij klein zwembad, dat weet ik wel.”

Quote Het oude badhuis zag er echt niet meer uit Annelies Groener

Volledig scherm De werkkamer met in de verte de Onze Lieve Vrouwekerk. © Wouter Borre

Met lede ogen zag het Hengelose paar het pand verloederen. „We hebben destijds wel eens tegen elkaar gezegd: eigenlijk zou iemand het in de fik moeten steken zodat dat vieze pand weg was. Het zag er echt niet meer uit.” Maar toen ze vernamen dat het half vervallen pand een appartementencomplex werd was de belangstelling meteen gewekt.

Ferdo: „Toen dit voorbijkwam zeiden we tegen elkaar: hier moeten we echt voor gaan.” Annelies: „We hebben het plan Wemenpark (waarvan het Badhuis deel uitmaakt -red.) lang gevolgd. Dat omwonenden hier geen hoogbouw willen, ja dat snappen we natuurlijk. Maar hoogbouw in het centrum, dat hou je niet tegen.”

Volledig scherm Slapen op niveau. © Wouter Borre

Quote We zitten hier echt niet te gluren in de huizen Annelies Groener

Bijna drie jaar geleden schreven ze zich in. In december 2019 kregen ze te horen dat Dr. Ariënsstraat nummer 89 hun eigendom zou worden. Het 18 vierkante meter grote balkon is op het zuiden gericht. „Na zes uur ’s avonds hebben we hier geen zon meer, maar dat vinden we niet erg.” Met de hete dagen van deze zomer is het op het balkon overigens goed uit te houden. Wel met de zonwering naar beneden natuurlijk. En op 30 meter hoogte is er ook meer wind die voor verkoeling zorgt.

Volledig scherm De naam van het complex in art deco-achtige letters, in dezelfde stijl als het woord ‘Volksbad’ dat oorspronkelijk op de gevel zat. © Wouter Borre

Glas tot aan de vloer

Het leukste van het appartement? Annelies begint te stralen. „Het uitzicht, dit is eigenlijk onze tuin… Het glas van de ramen gaat tot aan de vloer. Als je binnenkomt zie je meteen álles.” De Lambertusbasiliek, afvalverwerker Twence, Oldenzaal, Enschede, het is vanuit hun appartement allemaal goed te zien. Prominent in de woonkamer staat een grote telescoop. Bij de sterrenkijker ligt ook een gewone verrekijker. Een cadeau voor Ferdo toen hij 50 werd. Er hoort wel een kleine kanttekening bij van de bewoners. „Mensen moeten niet het idee krijgen dat we zitten te gluren in de huizen…”

Quote Hier heb je altijd wat te kijken Ferdo Groener

Architect Rob Mees ten Oever uit Hengelo tekende het appartementencomplex in de stijl van de Haagse School. Volgens die stijl was ook het oorspronkelijke badhuis, daterend van 1932, gebouwd. De beige/gele stenen zijn of verticaal of in tegelverband gemetseld. Daarbij lijkt het alsof de stenen recht boven elkaar zijn gestapeld. Het oude badhuis had kleine ramen, het nieuwe appartementencomplex heeft grote verticale ramen. Bij de entree en bergingen op de begane grond zijn verschillende details uit het oorspronkelijke badhuis nog te zien, waaronder de oude tegeltjes. De bergingen van de bewoners bevinden zich nu op de plek waar vroeger het zwembad was.

Volledig scherm Het Badhuis aan de Oldenzaalsestraat. © Wouter Borre

Geluiden van de stad

Het uitzicht vanaf de een na hoogste verdieping verveelt nooit. Ferdo: „We zitten nu meer buiten dan we deden bij onze vorige woning op de begane grond. Hier heb je altijd wat te kijken.” Ook de geluiden van de stad hoor je nog goed. Sirenes van hulpdiensten uiteraard, flarden muziek uit de radio’s van bouwvakkers, maar ook de echte Hengelose geluiden als het gebeier van de klokken van de Lambertusbasiliek en de melodieën van het carillon van het stadhuis.

Feiten en cijfers

Het oorspronkelijke badhuis dateert van 1932, het appartementencomplex is in 2021/2022 gebouwd.

Bewoners Dr. Ariënsstraat: Annelies en Ferdo Groener

Oppervlakte: appartement type F: 94 vierkante meter, het balkon meet 18 vierkante meter

WOZ-waarde: 350.000 euro.

Stijl inrichting: ‘Neutraal en licht, eigenlijk is het een mix van alles’, zeggen de bewoners.

Volledig scherm Combinatie van nieuw en oud, er wordt overigens nog gewerkt aan het pand. © Wouter Borre