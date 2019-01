Annie (75) uit Beckum dupe van traag CBR, verlenging rijbewijs duurt al maanden

Hennepplan­ta­ge met ruim 200 planten opgerold in Hengelo

9 januari HENGELO - In een woning aan de Carl Muckstraat in de Hengelose wijk Hasseler Es heeft de politie woensdagmiddag een hennepkwekerij aangetroffen. De wietkwekerij was opgesteld in drie ruimtes en telde in totaal ruim 200 planten. Ook was er al een deel geoogst.