Apostolisch Genootschap bereidt zich voor op Nationale Vredesweek: ‘Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog’

‘Hardnekki­ge recidivist’ uit Hengelo (31) krijgt jaar cel voor handel in illegaal vuurwerk

Een 31-jarige man uit Hengelo moet een jaar de cel in omdat hij meerdere keren handelde in illegaal zwaar vuurwerk. Bij invallen in 2020 en 2021 trof de politie in totaal bijna 700 kilo vuurwerk. De rechters in Zwolle spreken van een hardnekkige recidivist.

12 september