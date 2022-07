Appel & Ei komt naar Hengelo: hier kun je straks (merk)kleding shoppen voor een fijn prijsje

MET VIDEO Twentse fotograaf Marit maakt reuzen van kleine kriebel­beest­jes: ‘Ik wil dat mensen denken ‘Wauw’ in plaats van ‘ieeh’’

DEURNINGEN - Graafwespen, springspinnen, azuurwaterjuffers en al het andere dat in onze tuin vliegt, brengt ze levensgroot in beeld. Marit van Ekelenburg (34) begon klein, als hobbyfotograaf in de achtertuin van haar ouders. Nu is ze in haar vakgebied zo reusachtig als de insecten die zij door haar lens ziet.

22 juni