Arbeidsmigranten ineens toch weg uit Hengelose woningen

HENGELO - De arbeidsmigranten die illegaal waren gehuisvest aan de Anna Bijnsstraat 5 en de Antoon van Duinkerkenstraat 26 hebben de woningen verlaten. De eigenaar/verhuurder Joni Eliya kwam in actie na druk van de gemeente om de woningen te ontruimen. Elyia heeft op beide adressen geen vergunning voor kamerverhuur. De gemeente stelt dat de woningen geschikt zijn voor één persoon, een stel of een gezin.

Geluidsoverlast

De Polen en Roemenen die er verbleven betaalden Eliya zo'n 400 euro per kamer. Per woning verbleven er vier tot zeven personen. Buurtbewoners maakten bezwaar, onder meer omdat zij geluidsoverlast ervoeren vooral in de avond en nacht. De arbeidsmigranten werken in ploegendienst. Op ongeregelde tijden werd er gerookt buiten. De woningen ter plekke hebbe dunne wanden. Ook douchen en traplopen werd gehoord. Mensen konden de slaap niet vatten.

Lang onbereikbaar

Eliya, in het dagelijks leven advocaat, was lang onbereikbaar voor de gemeente. Medio maart al kreeg hij een schrijven van de gemeente dat hij de woningen moest ontruimen, met de aanzegging dat als hij daar niet aan zou voldoen hij een last onder dwangsom zou krijgen. Het leek er even op dat de gemeente geen haast had, tot ongenoegen van de buurtbewoners.

Signalen van de buurt

Een woordvoerder van de gemeente zegt: „We zijn blij dat het eindelijk is gelukt contact met hem te krijgen. We zijn echt wel scherp op illegale bewoning. Signalen van de buurt zijn voor ons belangrijk. Dan volgen er controles en grijpen we in als we vaststellen dat er geen vergunning voor kamerbewoning is." De gemeente onderneemt geen verdere stappen meer ‘nu de zaak is opgelost.'

Buurtbewoners zijn vooralsnog opgelucht, maar blijven waakzaam dat er niet alsnog een nieuwe lichting arbeidsmigranten intrek neemt in de woningen.