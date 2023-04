Art Brut Biënnale mag weer gebruikmaken van V&D-pand

Persoon gewond bij bedrijfson­ge­val in Goor, ook traumaheli­kop­ter ter plaatse

Een persoon is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk bij een bedrijf aan de Enterseweg in Goor. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Zowel een ambulance als een traumahelikopter zijn ter plaatse gekomen om het slachtoffer hulp te verlenen.