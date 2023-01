Auto belandt op de kop in de sloot in Hengelo

Vijf voorstellen voor meer gelijkheid Sander Schimmel­pen­nin­ck wil dat alle jongeren 100.000 euro krijgen

Iedereen in Nederland moet dezelfde kansen krijgen om iets van zijn leven te maken, vindt Sander Schimmelpenninck. De in Diepenheim opgegroeide journalist, columnist en presentator doet in zijn nieuwe boek Sander en de brug vijf voorstellen voor meer gelijkheid. „Ik ben helemaal niet zo links als mensen zeggen, dit is een liberaal pamflet.”

