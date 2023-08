Auto slaat over de kop na aanrijding in Hengelo

Van de lezer ‘Vraag voetbal­lers als Virgil Misidjan naar mensenrech­ten Sau­di-Ara­bië’

Praat niet alleen over sport met een profvoetballer zoals voormalig FC Twente-voetballer Virgil Misidjan die zijn loopbaan voortzet in Saudi-Arabië. Vraag ook naar de mensenrechten in dat land. Dat schrijft Guus Beerlage uit Hengelo.