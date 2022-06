Auto verwoest door brand in Hengelo, politie op zoek naar camerabeelden

Tien maanden cel na ‘geweldsex­plo­sie’ in Hengelose binnenstad: ‘Hij ging volledig door het lint’

HENGELO/ENSCHEDE - Tegen Jeffrey K. (25) uit Boekelo is tien maanden cel geëist. In een ‘geweldsexplosie’ zou hij een stapper in Hengelo meerdere keren hebben geslagen en getrapt. Ook tegen het hoofd.

28 juni