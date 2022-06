Bas van Wakeren verlaat college Hengelo met opgeheven hoofd: ‘Ik geef mezelf een 7,5’

Van Wakeren gaat kruipend over de finish, schreef dit medium in december, nadat de gemeenteraad hem wederom de oren had gewassen. Zijn boosheid over deze publicatie hield hij voor zich. Hij heeft de rit uitgezeten, daar gaat het om. „Afgelopen jaar zijn er landelijk 230 wethouders gesneuveld. Maar wij zijn er met zijn vieren in het college goed uitgekomen. Uiteindelijk gaan we voor hetzelfde doel: Hengelo mooier, beter en sterker maken.”