Beachveld in Deurningen beste bewonersinitiatief van Overijssel

Het oude handbalterrein in Deurningen, vervallen met een verhard deel, had geen enkele andere invulling meer dan een honden uitlaat gebied. Het voelde als één van de ‘rotte kiezen’ van Deurningen, aangezien het erg vervallen was en slecht onderhouden.

Kern met Pit

Goud, zilver, brons

Het Deurningse beachveld strijdt later dit jaar tegen nog elf ambitieuze buurtprojecten in de landelijke finale voor de titel ‘Beste bewonersinitiatief van Nederland. De landelijke winnaar wordt bepaald door internetstemmen en een vakjury. In totaal ontvangen drie projecten een prijs: de Gouden, Zilveren of Bronzen Pit plus een geldbedrag oplopend tot wel 3.000 euro. Meer informatie over de landelijke finale volgt in het voorjaar.