Beckum voelt zich niet gezien: ‘Kritisch, maar zonder het van de daken te schreeuwen’

nieuwsupdate Een Rijksmonu­ment als dit 18e-eeuw­se schuurtje zo laten wegrotten, mag dat?

Het is een zielig hoopje hout. Een schim van het fraaie, goed onderhouden 18e-eeuwse schuurtje dat het midden jaren negentig nog was. Maar tegelijkertijd is deze ‘spookschuur’ van Hoge Hexel wel een Rijksmonument. En de roep om dat monument in ere te herstellen neemt de laatste tijd toe. Want hebben eigenaar en gemeente geen wettelijke plicht om voor de schuur te zorgen?