Bestuurder onbekend, slachtoffer ernstig ongeval Hengelo moet zelf opdraaien voor geleden schade

HENGELO/ALMELO - Het is nog steeds niet duidelijk wie de bestuurder was van een auto die in februari vorig jaar ervandoor ging na een aanrijding in Hengelo waarbij een fietser zwaargewond op straat achter bleef. Dat werd vrijdagmorgen duidelijk toen de eigenaar van de auto terecht stond voor de rechtbank in Almelo.