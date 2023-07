Vader en kind gewond naar ziekenhuis na aanrijding tussen auto en fiets in Rijssen

Een vader en kind zijn bij een aanrijding tussen een fiets en een auto op de Stroekeld in Rijssen gewond geraakt. De man zat op de fiets en had zijn kind in een kinderzitje achterop. De vader en het kind zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Enschede gebracht.