Bij deze foodtruck in Hengelo kun je even wegdromen naar zonniger oorden

met video Mariëlle uit Oldenzaal TikTokt 100.000 volgers bij elkaar: ‘Na honderd keer draaien nog geen badeend­stui­ter­bal’

OLDENZAAL - Mariëlle de Vos (31) uit Oldenzaal begon in coronatijd een TikTok-account, gewoon voor de leuk. Binnenkort tikt ze de 100.000 volgers aan. Waar ze over vlogt? „Een video over hoe ik een brood snij in de supermarkt ging viraal. Gaat nergens over. Eigenlijk doe ik maar wat.”

17:47