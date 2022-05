Bij gebrek aan dappere dodo’s verliest Hengelo een puike wethouder

Hij was een metertje of 2 hoog. Een beul van een jonge kerel. En handballer. „Als Jos gaat gooien, duik dan maar achter een boom”, adviseerde onze gymleraar de keepers dan ook. Een dappere dodo dacht daar anders over, stapte recht in de baan van het schot en kreeg de bal midden in het gezicht. Bij de volgende aanval stond hij te bibberen achter de boom.