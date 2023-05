Bijna alles kan in de derde klasse D van het amateurvoetbal: ‘Het is leuk en spannend, maar ik had het liever anders gezien’

Dit is waarom zaterdag 2.500 Turkse demonstran­ten in Enschede de straat op gaan

Een toekomstig genocidemonument in Enschede zorgt voor spanningen. De Aramese gemeenschap wil hiermee een dialoog over de honderdduizenden doden die in 1915 vielen. Volgens Turkse organisaties zaait het verdeeldheid. Zij gaan zaterdag met 2.500 demonstranten de straat op. Wat staat er te gebeuren en waar gaat het over?