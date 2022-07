Bijzondere proef in Hengelo: mannelijke ‘jeukvlinders’ met lokstof in verwarring brengen

Het is een nieuwe manier van bestrijden: het schieten van bolletjes lokstof in eikenbomen. De methode wordt toegepast op plekken waar het niet lukt om alle nesten weg te krijgen, zoals aan de Hasselerbaan. Als mannetjes van de eikenprocessievlinders met de lokstof in contact komen, raken ze in de war en vinden ze geen vrouwtjes meer om te bevruchten. Dat leidt weer tot minder eitjes en minder overlast volgend jaar.