Binnenstad Hengelo getroffen door grote stroomstoring

Denekampse basis­school Zevenster ‘zeer bezorgd’: ‘Nieuwbouw lijkt verder weg dan ooit, terwijl gebouw grote gebreken vertoond’

DENEKAMP - De medezeggenschapsraad (mr) van de Denekampse basisschool De Zevenster is ‘zeer bezorgd’ over de termijn waarop de nieuwbouw van de school begint. De mr meldt dat in een ‘brandbrief’ aan het Dinkellandse college.

3 februari