Hengelose slager Thijs Pots (43) stopt ermee en zoekt een andere baan: ‘Ik moet aan mijn toekomst denken’

Hij heeft zijn keuze gemaakt en die is definitief. „Ik zit hier in een prachtig winkelcentrum, met een mooie slagerij waar we elke dag ons best voor doen, maar ik wil iets anders”, zegt Thijs Pots (43). Zaterdag 30 juli gaat de slagerij dicht. Het pand blijft eigendom van Pots. Een vestiging van Pearle Opticiens komt er binnenkort in. „Ik weet nog niet wat er op mijn pad komt. Mijn droom achterna, ja. Maar wat is mijn droom?” Zijn vrouw Marieke (41) gaat ook op zoek naar ander werk. Vijf personeelsleden vertrekken na goed overleg, de inventaris is verkocht aan een opkoper.