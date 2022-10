Irritatie bij ondernemers in ‘bouwput’ Markt Hengelo over ontbreken sfeerverlichting: ‘juist nu hebben we het nodig’

Het ziet er prachtig uit, de sfeerverlichting die overal in het centrum uitbundig brandt. Maar niet overal zijn ze blij. Rond de Markt is het donker. Ook aan de Telgen en de Brinkstraat is het karig gesteld met de sfeerverlichting. Wegens de reconstructie van de Markt is er uiteraard geen plek voor de grote kerstboom. Maar tot haar verbazing constateert eigenaar Seviye van Wier van kapsalon Hands for Hair dat rond de markt helemaal geen sfeerverlichting is aangebracht.