Postpakket kwijt in Hengelo, buurman ten onrechte beschuldigd van diefstal

update Afscheids­con­cert Nick en Simon in Metropool Hengelo razendsnel uitver­kocht

HENGELO - Fans van Nick en Simon werden vanochtend opgeschrikt door nieuws wat al even in de lucht hing: het muzikale duo uit Volendam stopt in het voorjaar van 2023. Twente fans krijgen nog wel gelegenheid om afscheid te nemen: Nick en Simon geven 25 maart nog een optreden in Metropool in Hengelo. Het concert is inmiddels al uitverkocht.

26 augustus