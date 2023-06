Brand aan Krabbenbosweg in Hengelo: man van richel gehaald en reuzenpython gered

INVLOEDRIJK Oldenzaal­se wethouder Murat Yildirim: ‘Naar elkaar luisteren, daar gaat het om’

Mensen inspireren elkaar. De serie Invloedrijk laat zien hoe ze elkaar beïnvloeden en van elkaar leren. In deze aflevering vertelt de Oldenzaalse wethouder Murat Yildirim - boeskooltelg uit een Turks gezin - over de mensen die hem in de positie brachten om vooroordelen en achterstanden om te buigen. „Het gaat in de eerste plaats om naar elkaar luisteren.”