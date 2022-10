Brand bij bedrijf aan Hazenweg in Hengelo, personeel staat veilig buiten

update Uitslaande brand in flat in Hengelo, ook tweede woning loopt schade op

HENGELO - In een flat aan de Pagininistraat in Hengelo is woensdagochtend brand in een woning uitgebroken. De brand in de flat is uitslaand, de brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

