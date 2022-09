Brandweer blust vuur bij Groothuis: wie goed kijkt ontdekt grappige details in Jumbo-puzzel over Hengelo

Kwestie Beernink blijft op de politieke agenda: ‘Deze zaak blijft aan ons kleven als er niets wordt gedaan’

HENGELO - Tot op heden ziet de gemeenteraad geen reden om in te grijpen in de kwestie Beernink. Maar dat kan zomaar anders worden, als de rechter straks definitief is uitgesproken. De affaire blijft de politiek in Hengelo achtervolgen, al twaalf jaar lang. „Van beide kanten zal er water bij de wijn moeten worden gedaan.”

19 september