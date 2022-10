Broers Aslan en Nubar stoppen met Italiaans restaurant Markanti in Hengelo: 'Misschien ga ik wel in loondienst’

Waar blijven toch die kunstwer­ken in het centrum van Hengelo?

HENGELO - HeArtpool selecteerde begin dit jaar drie Hengelose kunstenaars om objecten te maken die een plek rond het stadshuis/stadskantoor zouden krijgen. Een cadeautje, want de kunststichting bestaat 25 jaar. Ze zouden in maart worden geplaatst, maar er staat nog niets: er is nog steeds geen vergunning.

