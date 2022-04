Broodjes, burgers en sushi: uiteten kan straks bij deze nieuwe restaurants in Hengelo



HENGELO - Horecaondernemers investeren volop in het Hengelose centrum. Sushiresrestaurant Golden Sakura is nieuw en hanteert een ‘all all you can eat’-formule. Hamburgerketen Burgerme opent in het centrum. En ondertussen komt de opening van Stadscafé De Basiliek ook dichterbij. „Hengelo is een prachtige stad in ontwikkeling.”