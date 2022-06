Brouwerijterrein in Hengelo, met woningen, een beek en opgeknapte biersilo, moet ‘bruisende plek’ worden

Hengelose kunstenaar Jan Wessels is er weer bij in Wisconsin, nu met kerkuil

Het is een prestigieuze tentoonstelling met vele inzenders uit de hele wereld en een scherpe selectie. Maar de Hengelose natuurschilder Jan Wessels is er weer bij met een schilderij. Voor de tiende keer is een werk van hem uitgekozen voor de expositie Birds in art.

14 juni