Buitensporige eisen van atletiektoppers van FBK Games? ‘De enige wens die ik hoor is een eigen hotelkamer’

Goedkoop trouwen in Twente? Dan moet je in Wierden zijn

„Ja, ik wil!” De welbekende woorden van elk bruidspaar op de mooiste dag van hun leven: het huwelijk. Zo’n trouwdag kan flink in de papieren lopen. Het feest, de taart en de jurk zijn niet goedkoop en ook de kosten voor een huwelijksceremonie in het gemeentehuis worden hoger. Toch een beetje besparen op de kosten? Trouw dan in Wierden.