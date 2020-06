Buurt geschokt na gewelddadige confrontatie: ‘Wapens in tuintjes gedumpt’

Politie lost waarschu­wings­schot bij enorme knokpartij in Hengelo

12 juni HENGELO - Bij een grote ruzie in de wijk Groot Driene in Hengelo heeft de politie vrijdagavond een waarschuwingsschot gelost. Twee groepen zouden met elkaar in gevecht zijn geraakt, waarop de politie besloot in te grijpen. Een persoon is aangehouden.