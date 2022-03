Cameraman Frans Strikker uit Hengelo geschokt door overlijden weerman Piet Paulusma: ‘Een entertainer is heengegaan’

Eens een Tukker Rob­bert-Jan uit Hengelo genas zelf van kanker en is nu chirurg in opleiding in Noorwegen: ‘Mijn dochtertje is 75 procent Tukker’

STAVANGER - Robbert-Jan Lindeman (32) uit Hengelo kreeg elf jaar geleden kanker, maar genas. Nu is hij chirurg in opleiding in Stavanger en woont hij al weer vijf jaar in Noorwegen. Het feit dat de moeder van zijn Noorse vriendin uit Enschede komt, versterkt zijn band met Twente. „Mijn dochtertje is een Tukker voor 75 procent.”

