Carnaval in Lattrop onder leiding van Markies Paul

Paul, 50 jaar, woont samen met Suzan Scholte in ‘t Hoff. Samen hebben ze een dochter van 12, Mayre en een zoon van 10, Tycho. Paul is al een aantal jaren actief bij de bouw van de carnavalswagen. In het dagelijks leven is hij Sales Manager bij United Springs in Hengelo. In zijn vrije tijd is hij regelmatig op de racefiets maar vooral op de mountainbike te vinden. Daarnaast is hij actief als tafeltennisser bij TTV Dinkelland, waar hij ook de voorzitter van is. Verder is hij een fervent windsurfer.