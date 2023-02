Chantal Toren nieuw in de Hengelose raad, voor PvdA volgt ze Danielle Alink op

Twentse judoka’s veroveren medailles tijdens NK tot 18 jaar: ‘We kijken terug op een geslaagd toernooi’

Bij het NK judo tot 18 jaar zijn drie judoka’s van judovereniging Judosport Oost in Enschede in de prijzen gevallen. Het NK was zaterdag in Den Haag. Trainster Renée van Harselaar kijkt terug. „We zijn heel tevreden over wat de judoka’s hebben laten zien.”