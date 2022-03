ChristenUnie: ‘In Hengelo wordt te veel op de man gespeeld, we moeten af van die hijgerigheid’

In een rolstoel een bruggetje over gaan: Hengelose kinderen voelen hoe het is om gehandi­capt te zijn

HENGELO - Hengelo Sport organiseert voor de week van 14 tot en met 25 maart voor de groepen 6, 7 en 8 van álle Hengelose basisscholen de lessen SWIM in het Twentebad. Nieuw is dit jaar de samenwerking met de Gehandicaptenraad Hengelo, die na afloop van de lessen in het water, kinderen bewust wil laten worden van de handicaps die mensen kunnen hebben.

1 maart