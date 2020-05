Corinne (51) uit Hengelo: ‘Sinds ik plantaardig eet, ben ik niet meer te stoppen’

Auto komt tot stilstand tegen wand in Velourstun­nel in Hengelo

24 mei HENGELO - In de Velourstunnel in Hengelo is zondagmiddag een auto tegen de wand gebotst. De auto raakte op de andere weghelft en kwam tegen de wand tot stilstand. Een rijstrook is afgesloten geweest omdat de auto dwars over de weg stond.