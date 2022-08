Corona nekt Hengelose uitgever van bedrijfsbladen en -kranten

Clubicoon ‘Moe­der-over­ste’ Karen Meijer haalde met handbal­club Olympia Hengelo de eredivisie

HENGELO - Stilzitten is nooit een hobby geweest van Karen Meijer. Olympia Hengelo profiteert van haar spirit. Meijer diende de handbalclub als speelster en bestuurslid, zit er in de technische commissie en is organisator van jeugdkampen.

9 augustus