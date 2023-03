Dagbesteding Puur Natuur verhuist naar centrum van Hengelo: ‘Middenin de maatschappij zitten’

,,We zijn uit ons jasje gegroeid’’, zegt Jeroen Fiechter, regiomanager bij Philadelphia Zorg waarvan Puur Natuur onderdeel is. ,,We zochten al een tijdje wat anders. We zijn heel blij met deze mooie locatie midden in het dorp. Daar willen we graag zitten, middenin de samenleving.”



Philadelphia heeft drie locaties in Hengelo: een woonvoorziening aan de Hummeloseweg en de werk- en dagbestedingen aan de Spalstraat (bakkerij) en de Ruurloseweg. Het pand aan de Ruurloseweg is eigendom van Philadelphia Zorg. De afgelopen jaren was dat al te klein geworden. Daarom huurde de zorgorganisatie even verderop aan de Ruurloseweg ook nog ruimte.