Dakloze Fred vindt steun bij zijn naamgever, zijn Hengelose opa: ‘Hij houdt me rustig’

Hij stelt zich voor als Fred. Maar eigenlijk heet hij Frederik. Zijn naam dankt hij aan zijn opa, naar wie hij is vernoemd. „Weet je waar Frederik voor staat? Sterk. Doorzettingsvermogen. Zo was mijn opa. Hij runde een wasserij, met mijn oma. Aan de Hazelaarweg. Ik herken me in hem. Want ik ben officieel dakloos. Om het leven te kunnen leiden dat ik leid, moet je een sterke persoonlijkheid zijn”, stelt Fred Rosink vast.