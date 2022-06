Davey, Adri en Helena: de dood van een klasgenoot hakt er ontzettend in

Uit in de regio Heng Loose: de vibes van Venice Beach in Hengelo

HENGELO - Palmbomen, Cadillacs, Coronabier, urban sports en livemuziek. Het Industrieplein in Hengelo verandert op 18 juni even in Venice Beach, maar dan zonder zand en zee. Het nieuwe festival Heng Loose moet het begin worden van een jaarlijkse traditie.

16 juni