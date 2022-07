De bijzondere klanten van Thales: meer dan 200 bedrijven kopen kennis in Hengelo

Dronken man negeert linten politie en probeert in auto te stappen na zwaar ongeluk in Hengelo: ‘Direct aangehou­den’

HENGELO - Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden door de politie, nadat hij in beschonken toestand in een auto probeerde te stappen die zojuist betrokken was geweest bij een zwaar ongeluk aan de Marskant in Hengelo. Bij het ongeluk raakte een voetganger zwaargewond. De opgepakte man heeft de nacht in het arrestantencentrum doorgebracht.

23 juli