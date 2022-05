De bijzondere kunst van Wynand (61) uit Hengelo: ‘Ik heb dit ook naar minister Grapperhaus gestuurd’

nieuwsupdate Hengelo vernieuwt met afwasbare blauwe zone: zoethouder­tje, afleidings­ma­noeu­vre en grap ineen

HENGELO - Een afwasbare blauwe zone, een fietsketting die het licht op groen zet en geen wachttijden meer in het Stadskantoor. Hengelo voerde deze week drie opvallende vernieuwingen door. We nemen ze in dit wekelijkse nieuwsoverzicht nog even met u door. Want of ze allemaal even gelukkig uitpakken?

