De geheimen van Thales even zichtbaar voor 5.000 mensen

„No more speed, I’m almost there”, knalt uit de luidsprekers op het High Tech Systems Park in Hengelo. Het is geen toeval dat de hit Radar Love bij de ingang van Thales te horen is. Het elektronicaconcern ontwikkelt, maakt en verkoopt radarsystemen en heeft daar een belangrijk deel van de omzet aan te danken. Dat is ook duidelijk te zien op de open dag voor familie en vrienden van werknemers.