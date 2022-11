De laatste rommel- en platenmarkt van Eendracht-Excelsior Hengelo: Voor de allerlaatste keer lekker snuffelen tussen platen en andere spullen

levensloop Mr. Graffiti (51) uit Twente: ‘Ik ben ondernemer, maar heb ook illegaal mijn sporen verdiend’

De herinnering aan de eerste keer dat hij, toen als kind van 10, met een spuitbus in de weer was en zijn handtekening plaatste op een muur, ergens op deze wereld, is weg. Past wel bij graffiti. Dat verdwijnt soms. Het slijt, het wordt overgespoten, een muur wordt afgebroken.

29 oktober