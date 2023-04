De verbeten zoektocht van Johan Thuss (85) naar de graven van ‘de zes van Hengelo’

Tiny Vrie­link-Kreu­gers uit Delden is 100 jaar en beleefde 1000 avonturen: ‘Als je stilzit, kom je nergens’

In een eeuw tijd kan er veel gebeuren. In het geval van Tiny Vrielink-Kreugers is dat een understatement. De Deldense zou meerdere boeken kunnen schrijven over haar bijzondere levensloop.