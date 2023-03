De wonderlijke loopbaan van de Hengelose kunstenaar Frans Zekhuis: ‘Ik ontdekte dat er veel meer in mij zit’

Manon (35) uit Ootmarsum trekt aan de bel na ‘cosmeti­sche ingreep’ na zwanger­schap: ‘Zó veel vrouwen hebben hier last van’

Ze doet haar verhaal, omdat ‘er zoveel vrouwen zijn die hetzelfde meemaken’. Manon Moleman (35) uit Ootmarsum werd in februari geopereerd aan een diastase en buikbreuk. Ze heeft haar leven weer terug, want ze had dag en nacht pijn. Maar het was een dure ingreep die niet wordt vergoed door zorgverzekeraars.