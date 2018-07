Defensie schiet te hulp bij grote brand in afvalhoop Hengelo

Om nu het vuur zo snel mogelijk onder controle te krijgen wordt blusapparatuur van Defensie ingezet, onder meer een blushelikopter en crashtenders, die normaal gesproken worden gebruikt bij bijvoorbeeld grote bosbranden. ,,We hopen dat het vuur snel gedoofd is als we er een enorme plas water op uitstorten. Als we op de gewone manier doorgaan duurt het dagen voordat het uit is", aldus brandweerwoordvoerster Wendy Franke.



In de wijde omgeving is de veelal zwarte rook te zien. Er zijn metingen verricht in de directe omgeving en in Delden, maar volgens een woordvoerder van de brandweer zijn daarbij geen schadelijke stoffen gemeten. De rook trekt omhoog en wordt volgens de brandweer daardoor verdund.