Demi (25) verruilde Hengelo voor onbewoond eiland van tv-show Million Dollar Island: ‘Terug naar soort oerinstinct’

SC Barbaros verliest in prachtige derby. ‘Deze wedstrijd is elk jaar weer een feest’

Enschede - In de tweede klasse J stond er zondag een prachtige wedstrijd op het programma. FC Suryoye tegen SC. Barbaros is meer dan alleen een voetbalwedstrijd en mag gerust een derby genoemd worden. De ruim achthonderd toeschouwers die voor deze gelegenheid naar het sportpark waren gekomen werden getrakteerd op een wedstrijd vol spanning, strijd en passie. SC Barbaros was uiteindelijk de minst gelukkige van de twee ploegen en verloor de wedstrijd met 2-1.

13 maart