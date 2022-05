Dertig uur werkstraf voor Hengelose moeder M. (45) die betrokken was bij diefstal van blikken bier

Op pad met politieman Bas in Hengelo: ‘Klein Driene heeft alles wat het werk van een wijkagent interes­sant maakt’

HENGELO - Bas Kuiphuis is politieman in hart en nieren. Al 21 jaar bij de politie en sinds 2,5 jaar wijkagent van Klein Driene, in Hengelo. Tijdens een fietstocht door de wijk vertelt hij over zijn werk als wijkagent. „Ik doe alles in het belang van de burger.”

23 mei