Deze drie Twentse 'chefs' behouden hun Michelinster: 'Koken blijft het mooiste wat er is’

Hengelose collega-wethouders laten Mariska ten Heuw (SP) na 12 jaar vallen: ‘Met zulke mensen kan ik niet werken’

HENGELO - Ze huilde niet, maar het doet gruwelijk zeer. De manier waarop wethouder Mariska ten Heuw na twaalf jaar uit het college van B en W verdwijnt is pijnlijk. Twee collega-wethouders maakten achter haar rug om nieuwe afspraken voor een college zonder haar partij, de SP. „Ik ben oprecht teleurgesteld in een paar mensen, een emotie die voor mij dieper is dan boos zijn”, zegt ze.

21 mei