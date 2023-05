Deze vrijwilligers houden het charmantste natuurzwembad van Twente draaiende: ‘Hoe ouder je wordt, hoe meer je dit gaat waarderen’

Een aalscholver is neergedaald op een aanlegpaal en spreidt de vleugels. „Zo warmt-ie zich lekker op”, zegt Yvonne Esman-Glotzbach (74) terwijl ze tuurt over het vrijwel rimpelloze water. Yvonne zwemt al vanaf haar achtste in het Tuindorpbad. Iedere ochtend in het zwemseizoen, van mei tot september. Als ze een keer niet gaat, voelt ze zich schuldig. „Dan is het net alsof er iets ontbreekt. Alsof je iets vergeten bent.”